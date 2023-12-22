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BBC

مجلس الأمن يعتمد قرار بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

07:12 م الجمعة 22 ديسمبر 2023

مجلس الأمن الدولي

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مصراوي

اعتمد مجلس الأمن مساء اليوم الجمعة، القرار 2722 بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها.

وفشل مجلس الأمن في تمرير تعديلات روسية على مشروع قرار بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومراقبتها بسبب الفيتو الأمريكي.

ومن جانبه قالت مندوبة روسيا أمام مجلس الأمن، إن الولايات المتحدة أطالت أمد المفاوضات وعطلت القرارات بشأن غزة.

وتابعت مندوب روسيا أمام مجلس الأمن: "الولايات المتحدة أفرغت نص المشروع من جوهره خصوصا ما يتعلق بآلية إدخال المساعدات، كما أن التعديلات الأمريكية على النص تطلق يد إسرائيل في عملياتها العسكرية بغزة ولا يندد بالهجمات ضد المدنيين".

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