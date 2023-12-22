"تجنبا لهجمات الحوثيين".. ناقلة نفط أمريكية تقوم بالدوران في البحر الأحمر

نيويورك- (د ب أ)

قامت ناقلة نفط، استأجرتها شركة "اكوينور إيه.إس.إيه" النرويجية، التي توقفت في البحر الأحمر قبل ستة أيام - عندما كثف المسلحون الحوثيون هجماتهم على السفن التجارية – بالدوران وتبحر الآن عائدة نحو قناة السويس.

وتبحر السفينة "سونانجول كابيندا" شمالا، باتجاه الممر المائي المصري، بسرعة 13 عقدة، وفقا لعمليات تتبع الناقلات، جمعتها وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وتشير أبعادها وعمقها في المياه، وحركاتها السابقة، إلى أن الناقلة تحمل حوالي مليون برميل من النفط الخام الأمريكي.

يشار إلى ان العديد من شركات الشحن البحري قد أعلنت عدم الإبحار في البحر الأحمر بسبب قيام الحوثيين باليمن بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل واستهداف سفنها والسفن غير التي تتوجه إلى موانئ إسرائيل. وقال الحوثيون أن هذا الإجراء يأتي نصرة لشعب غزة الذي يتعرض لهجمات إسرائيلية.

وردا على ذلك ،أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا عن تشكيل تحالف من عدة دول، من أجل ردع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

من جانبه، هدد زعيم الحوثيين عبدالملك بدرالدين الحوثي، قائلا "أي استهداف أمريكي لبلدنا سنستهدفه هو، وسنجعل البوارج والمصالح والملاحة الأمريكية هدفا لصواريخنا وطائراتنا المسيرة وعملياتنا العسكرية".

وفي رسالته إلى الاتحاد الأوروبي، قال الحوثي" نقول للدول الأوروبية، ليس على سفنكم التي لا تذهب إلى إسرائيل أي خطورة، لكن عندما تتورطون مع الأمريكي فأنتم تخاطرون بمصالحكم بكل ما تعنيه الكلمة".