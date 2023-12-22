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BBC

تواصل الاقتحامات والاعتقالات خلال الـ24 ساعة الماضية بالضفة

01:15 م الجمعة 22 ديسمبر 2023

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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بي بي سي

تستمر حملات الاقتحامات والاعتقالات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والتي ازدادت وتيرتها ما بعد السابع من أكتوبر االماضي تزامناً مع الحرب في غزة.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، ومنعت عدداً من المواطنين من الوصول إليه لأداء صلاة الجمعة.

وأغلقت المدخل الجنوبي لبلدة زعترة، شرق بيت لحم، وأغلقت المدخل الذي يربط البلدة مع قرية بيت تعمر بالسواتر الترابية، فيما اقتحمت القوات الإسرائيلية، بلدة العبيدية شرق بيت لحم، وداهمت عدداً من منازل المواطنين وقامت بتفتيشها.

كما داهمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، عددا من المحال التجارية في شمال شرق جنين، و"استولت" على تسجيلات كاميرات مراقبة، كما اندلعت مواجهات بين القوات الإسرائيلية ومواطنين.

ودمرت شبكة المياه في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، بعد أن أغلقت مداخلها.

واعتقل الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين من بلدة بيت ريما، شمال غرب رام الله، وعدداً من المواطنين.

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BBC
قوات الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال الإسرائيلية الحرب في غزة الضفة الغربية بيت لحم المسجد الأقصى أخبار BBC

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