المقاومة تعلن تدمير آلية بداخلها 7 جنود وقنص آخر بشمال غزة

مصراوي

قالت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنها استهدفت آلية صهيونية بداخلها 7 جنود بقذيفة "الياسين 105" وتم تدميرها بشكل كامل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأشارت القسام إلى أن عناصرها تمكنت من قنص جندي صهيوني شرق معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

فيما أفادت مصادر لقناة "العربية" في تصريحات، اليوم الأربعاء، بمقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة خلال عملية في نفق بقطاع غزة.

وكانت كتائب القسام أعلنت مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين خلال اشتباك عناصرها مع قوة صهيونية راجلة في منطقة السرايا بمدينة غزة.

كذلك أشارت كتائب القسام إلى استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.

فيما أكدت فصائل سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف دبابتين صهيونيتين وناقلة جند بقذائف "التاندوم" في شارع الجلاء ومنطقة اليرموك بمدينة غزة.