إعلام إسرائيلي: السنوار أفلت مرتين من الاعتقال في اللحظات الأخيرة

مصراوي

زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، إن قائد الجناح العسكري لحركة حماس يحيى السنوار أفلت مرتين من الاعتقال في اللحظات الآخيرة.

وتابعت وسائل الإعلام الإسرائيلية،أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف عملياته في خان يونس للعثور على السنوار واغتياله.

وادعت وسائل الإعلام الإسرائيلية، نقلا عن معلومات استخباراتية أن قائد الجناح العسكري لحركة حماس، يحيى السنوار فر من شمال غزة ويختبئ حاليا في خان يونس.

ومن جانبه، قال البيت الأبيض، إنه أصبح بالإمكان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من الأردن.

وتابع البيت الأبيض اليوم الأربعاء: "المشاورات بشأن هدنة إنسانية في غزة والإفراج عن الرهائن جادة للغاية"

وأشار البيت الأبيض: "من المهم لأي قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة أن يشتمل على إدانة لحماس".

وأعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، إنها استهدفت 8 آليات صهيونية في منطقتي الصبرة وتل الهوى جنوبي غزة واشتبكت مع وحدات الإنقاذ وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

وقالت كتائب شهداء الأقصى، اليوم الأربعاء، إن عناصرها استهدفت جرافة عسكرية إسرائيلية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة وتمكنت من قتل طاقمها.

فيما أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت 3 دبابات ميركافا صهيونية بقذائف "الياسين 105" شرق معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.