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BBC

بسلاح أبيض.. القبض على شخص هدد موظفًا بالقنصلية المصرية في فرنسا

04:23 م الأربعاء 20 ديسمبر 2023

الشرطة الفرنسية

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وكالات

ألقت الشرطة الفرنسية، القبض على مواطن مصري، هدد موظفًا يعمل بالقنصلية المصرية في مارسيليا.

وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، نقلاً عن مصادر من الشرطة، إنه تم إلقاء القبض على مواطن مصري هدد موظف في القنصلية المصرية في مارسيليا، أثناء مطالبته بإعطائه أوراق هوية، بسكين يوم الاثنين الماضي، ولاذ بالفرار دون أن يتسبب في إصابات، وترك سلاحه خلفه.

وقال المصدر، إن قوات الشرطة ألقت القبض عليه في أحد شوارع مرسيليا، وسيطرت عليه دون وقوع أي حادث قبل وضعه في حجز الشرطة، ليتم عرضه أمام المحكمة القضائية اليوم الأربعاء.

وفقًا للمصدر، لم يكن هذا الشخص معروفًا لدوائر الشرطة أو توثيق مواطني المنطقة.

وأكد مكتب المدعي العام في مرسيليا لصحيفة لوفيجارو، أن المتهم قد مثل أمام المحكمة القضائية صباح الأربعاء كجزء من المثول أمام الاعتراف المسبق بالذنب.

الشرطة الفرنسية القنصلية المصرية فرنسا سلاح أبيض

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