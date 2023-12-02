مسؤول إسرائيلي: المرحلة التالية من الحرب لن تكون نهايتها مفتوحة

مصراوي

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول إسرائيلي رفيع، أن المرحلة التالية من الحرب لن تكون نهايتها مفتوحة.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي وفقا للصحيفة، أن إسرائيل سوف تشن عملية عالية الكثافة في الأسابيع المقبلة ثم عملية بكثافة أقل، موضحا أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اطلعت على خطط إسرائيل للمرحلة القادمة من العملية العسكرية.

كانت كتائب القسام، أعلنت استهداف ناقلتي جند صهيونيتين شمال مدينة غزة بقذائف "الياسين 105".

وأضافت القسام، أن القوات قامت باستهداف جرافة صهيونية من نوع دي 9 بقذيفة "الياسين 105" في منطقة جحر الديك وحققنا فيها إصابة مباشرة، فيما تم استهداف حشود للعدو في موقع كيسوفيم بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم، بينما تم استهداف غرفة قيادة واستطلاع للعدو داخل مبنى شرق بيت حانون بأربع قذائف مضادة للأفراد.

وقالت كتائب القسام، إنها أوقعت أفراد قوة صهيونية داخل مبنى بمنطقة التوام شمال غزة بين قتيل وجريح إثر استهدافهم بعبوات مضادة للأفراد والقذائف.