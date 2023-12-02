الاحتلال: سلوك جوتيريش ووكالات الأمم المتحدة منذ 7 أكتوبر مشين

مصراوي

قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين، إن سلوك الأمين العام للأمم المتحدة والهيئة الأممية للمرأة وسائر وكالات المنظمة منذ مذبحة 7 أكتوبر مشين.

كانت نائبة الرئيس الأمريكي، كاميلا هاريس، قالت إن "الولايات المتحدة لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف بالتهجير القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، وحصار قطاع غزة، أو إعادة رسم حدوده".

جاءت تصريحات هاريس خلال لقائها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في دبي على هامش مؤتمر المناخ "كوب 28"، وأضافت أن جهود السلام "لا يمكن أن تنجح إلا في سياق أفق سياسي واضح للشعب الفلسطيني نحو دولة خاصة به تقودها سلطة فلسطينية متجددة".

وأوضحت هاريس أن حركة حماس لا تستطيع السيطرة على قطاع غزة، وأن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة "بالسعي بلا هوادة" إلى إطلاق سراح جميع الأسرى في غزة.

وأكد الرئيس المصري على رفض مصر والولايات المتحدة للتهجير القسري للفلسطينيين، مشيرا إلى الموقف المصري الثابت بشأن تسوية القضية الفلسطينية القائم على حل الدولتين.