الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدايته إلى 15207 شهيد

مصراوي

قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة الدكتور أشرف القدرة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدايته إلى 15207 شهداء.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت: "ارتفاع عدد المصابين إثر العدوان الإسرائيلي منذ بدايته إلى 40652 جراحهم متفاوتة، كما أن هناك 70 % من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: "استشهاد 280 من الكوادر الصحية في مختلف مناطق قطاع غزة، كما أن الاحتلال اعتقل 31 من الكوادر الصحية ويستجوبهم مستخدما التعذيب والتجويع، و الاحتلال تعمد استهداف 130 مؤسسة صحية وأخرج 20 مستشفى عن الخدمة".

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: "المستشفيات فقدت قدرتها العلاجية والاستيعابية ومئات الجرحى يعالجون على الأرض، و الاحتلال يتعمد خنق المستشفيات في شمال قطاع غزة لإرغام سكانه على النزوح جنوبا، وفرض الاحتلال قيودا على دخول المساعدات والوقود إلى المستشفيات خلال الهدنة".

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: "نفقد أعدادا كبيرة من الجرحى يوميا بسبب عدم توفر العلاج لهم داخل مستشفيات غزة، و أكثر من 800 ألف يوجدون في مدينة غزة وشمال القطاع أصبحوا بلا طعام ولا دواء".