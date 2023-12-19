وزير دفاع الاحتلال: سنحضر كبار قادة حماس إلى المقبرة أو السجن

مصراوي

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، إن العملية العسكرية في خان يونس ستتوسع لمناطق أخرى.

وتابع وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، إن العمليات العسكرية في شمالي قطاع غزة ستصل إلى فتحات الأنفاق.

وادعى وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، أن خان يونس أصبحت "العاصمة الجديدة للإرهاب" ، زاعمًا أن الجيش سيحضر كبار قادة حماس إلى "المقبرة أو السجن".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الثلاثاء، بأن تل أبيب تدرس تقديم تنازلات في صفقة تبادل الأسرى المفترضة مع حركة حماس، وذلك مع تزايد الإشارات على اقتراب هذه الصفقة.

وذكرت الصحيفة، بأن إسرائيل تخاطر وتفكر في تقديم التنازلات لإبرام الصفقة، فهي تعرف الثمن الباهظ التي تطالب به حماس في الصفقة الجديدة.

ونقلت عن مسؤول لم تكشف اسمه بأن إمكانية الإفراج عن "أسرى خطيرين "واردة.

وذكر المسؤول أنه من الممكن إطلاق أسرى فلسطينيين مهمين حتى ممن أدينوا بعمليات قتل فيها إسرائيليون ممكن لإتمام الصفقة.

وأبلغ الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرستوغ، السفراء والممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى تل أبيب أن إسرائيل جاهز لهدنة في غزة مقابل إطلاق سراح المحتجزين.

وقال هرتسوغ لنحو ممثلي 80 دولة في البلاد: "إسرائيل مستعدة لعقد هدنة إنسانية أخرى مقابل إطلاق سراح الأسرى.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين أميركيين، بأن الرئيس بايدن يرى أن الوقت حان لإبرام صفقة تبادل.

وذكر هؤلاء أن عودة الأسرى إلى ذويهم يمثل هدف سام.