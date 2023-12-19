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BBC

إعلام عبري: إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات لإبرام صفقة أسرى مع حماس

07:56 م الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

تبادل الأسرى أرشيفية

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وكالات

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الثلاثاء، بأن تل أبيب تدرس تقديم تنازلات في صفقة تبادل الأسرى المفترضة مع حركة حماس، وذلك مع تزايد الإشارات على اقتراب هذه الصفقة.

وذكرت الصحيفة، بأن إسرائيل تخاطر وتفكر في تقديم التنازلات لإبرام الصفقة، فهي تعرف الثمن الباهظ التي تطالب به حماس في الصفقة الجديدة.

ونقلت عن مسؤول لم تكشف اسمه بأن إمكانية الإفراج عن "أسرى خطيرين "واردة.

وذكر المسؤول أنه من الممكن إطلاق أسرى فلسطينيين مهمين حتى ممن أدينوا بعمليات قتل فيها إسرائيليون ممكن لإتمام الصفقة.

وأبلغ الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرستوغ، السفراء والممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى تل أبيب أن إسرائيل جاهز لهدنة في غزة مقابل إطلاق سراح المحتجزين.

وقال هرتسوغ لنحو ممثلي 80 دولة في البلاد: "إسرائيل مستعدة لعقد هدنة إنسانية أخرى مقابل إطلاق سراح الأسرى.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين أميركيين، بأن الرئيس بايدن يرى أن الوقت حان لإبرام صفقة تبادل.

وذكر هؤلاء أن عودة الأسرى إلى ذويهم يمثل هدف سام.

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