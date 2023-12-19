الحكومة بغزة: 2.4 مليون فلسطيني يعانون من عدم توفير الغذاء والدَّواء ومياه الشرب

مصراوي

حمّل مكتب الإعلام الحكومي بغزة، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع وخلفت نحو 26 ألف شهيد ومفقود.

وأكد مكتب الإعلامي الحكومي على أن نحو 1.8 مليون إنسان أصبحوا نازحين و2.4 مليون إنسان يعانون من عدم توفير الغذاء والدَّواء ومياه الشرب.

ودعت الحكومة في غزة إلى فتح جميع المعابر بشكل فوري وعاجل وتسريع وصول المواد الإغاثية والغذائية إلى كل سكان القطاع.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت، اليوم الثلاثاء، استشهاد 19667 شخصًا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وأوضحت أن 310 شخصًا استشهدوا من الأطقم الطبية، جراء استمرار السياسة الإسرائيلية الهادفة لتصفية المنظومة الصحية في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن 52586 شخصًا أصيبوا خلال المجازر الإسرائيلية المتواصلة على مختلف أرجاء قطاع غزة.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 17 مجزرة "مروعة" خلال الساعات الماضية في مختلف أنحاء قطاع غزة، ما تسبب في استشهاد 214 شخصًا وإصابة 300 آخرين، مشيرة إلى أن عدد كبير منهم لا يزال تحت الأنقاض وفي الطرق.

وحذرت وزارة الصحة، من أن استهداف قوات الاحتلال للوجود الصحي شمال غزة، يهدف إلى تشريد 800 ألف نسمة وحرمان آلاف الجرحى والمرضى المزمنين من الرعاية الصحية.