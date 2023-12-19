بوتين: العدو يتكبد الخسائر ويهدر الاحتياطيات

موسكو - (د ب أ)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع موسع لمجلس إدارة وزارة الدفاع الروسية، أن العدو يتكبد خسائر فادحة وأهدر احتياطياته إلى حد كبير.

وقال بوتين، خلال الاجتماع،إن "العدو يتكبد خسائر فادحة وأهدر احتياطياته إلى حد كبير، محاولا أن يظهر لأسياده الحقيقيين، على الأقل، بعض نتائج ما يسمى بالهجوم المضاد الذي روج له كثيرا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بوتين "بتقييم الوضع الحالي على الأرض، على خط التماس القتالي، يمكننا أن نقول بثقة أن قواتنا لديها زمام المبادرة. نحن نفعل ما نعتبره ضروريا، وما نريده، حيثما نحتاج إليه، وعند الضرورة نقوم بتحسين مواقعنا".

وقال بوتين "الغرب لن يتخلى عن استراتيجيته المتمثلة في احتواء روسيا وأهدافها في أوكرانيا. لذلك، لن نتخلى عن أهدافنا في العملية العسكرية الخاصة".

وأضاف بوتين "كل المحاولات، كما قالوا في الغرب، لإلحاق هزيمة عسكرية أو استراتيجية بنا، تم إحباطها بشجاعة وصمود جنودنا، واصطدمت بالقوة المتزايدة لقواتنا المسلحة، وإمكانات الصناعة المحلية والإنتاج الحربي".