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BBC

حزب الله يستهدف موقعًا إسرائيليًا على الحدود الجنوبية للبنان

01:41 م الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

حزب الله اللبناني

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بيروت - ( د ب أ )

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف موقع "المطلة" الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة.

وقال حزب الله في بيان صحفي اليوم:" دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة واسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ظهر‎ اليوم موقع ‏المطلة بالأسلحة المناسبة، وتم تحقيق إصابات مؤكدة".‏

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، استأنفت المدفعية الإسرائيلية اليوم قصف الأطراف الشرقية لبلدة "بليدا" الحدودية الجنوبية، كما قصفت "تلة العويضة، "وأطراف بلدة " حولا" الحدودية الجنوبية، وأطراف بلدة "الخيام" جنوب لبنان بقذيفتين فوسفوريتين.

وأعلنت قناة" المنار" التابعة لحزب الله أن طائرات إسرائيلية مسيرة نفّذت ثلاث غارات استهدفت الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة "مارون_الراس" الحدودية جنوب لبنان.

وكان الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي حلّق صباحا فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً إلى مشارف مدينة صور الجنوبية وفوق مجرى نهر الليطاني.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

حزب الله اللبناني لبنان حدود لبنان قطاع غزة

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