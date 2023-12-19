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BBC

اليونيسف والصحة العالمية تعبران عن غضبهما إزاء الهجمات على المستشفيات في غزة

01:39 م الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

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غزة - (ا ف ب)

عبر متحدثان باسم وكالتين تابعتين للأمم المتحدة الثلاثاء عن غضبهم وعدم تصديقهم للوضع في مستشفيات غزة، حيث لا توجد الإمدادات الأساسية اللازمة لعلاج الجرحى ويُقتل الأطفال الذين يتعافون من عمليات بتر جراء الصراع المستمر.

وقال جيمس إلدر المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) "أنا غاضب لأن الأطفال الذين يتعافون من عمليات بتر الأطراف بالمستشفيات يُقتلون في تلك المستشفيات".

وأضاف أن مستشفى ناصر تعرض للقصف مرتين خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية.

ووصفت مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية الوضع في مستشفيات غزة بأنه "يفوق الخيال" و"يخالف الضمير".

هذا المحتوى من

AFP
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