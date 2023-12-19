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BBC

باكستان تسجل أول حالة وفاة بجدري القردة

11:55 ص الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

باكستان

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إسلام آباد - (د ب ا)

سجلت باكستان أول حالة وفاة بمرض الجدري القردة، حيث لقى شخص يبلغ من العمر 40 عامًا حتفه في معهد العلوم الطبية الباكستاني، وفقا لما ذكرته قناة "إيه آر واي نيوز" الإخبارية الباكستانية اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين بالمعهد.

وذكرت القناة أن المسؤولين من المعهد كشفوا أن المريض، الذي كان يعاني من عدة أمراض من بينها فيروس العوز المناعي البشري وجدري القردة، توفى صباح أمس الأول الأحد.

وكان قد تم رصد خمس حالات اشتباه بالإصابة بجدري القردة في باكستان في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

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