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يائير لابيد: نتنياهو فقد ثقة الشعب والعالم ولا يمكنه الاستمرار في منصبه

05:56 م الأحد 17 ديسمبر 2023

يائير لابيد

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مصراوي
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس وزراء حكومة الاحتلال السابق يائير لابيد، اليوم الأحد، إن رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو فقد ثقة الشعب والعالم والمؤسسة الأمنية ولا يمكنه الاستمرار في منصبه.
وكان لابيد قال سابقا إن نتنياهو لم يتعلم شيئا منذ 7 أكتوبر ولا يمكن له الاستمرار في قيادة البلاد.
وأشار لابيد إلى أن استمرار نتنياهو في قيادة دولة الاحتلال الإسرائيلي خطر كبير.
وأكد لابيد على أن نتنياهو يعمل على الكذب والتحريض وخلق الكراهية ويثير الخلافات بينما يُقتل جنود الاحتلال الإسرائيلي كل يوم وسط حرب مريرة.
سبق وأن قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو ليست لديه خطة سياسية أو تفسيرات بل صرف للأموال فقط.

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