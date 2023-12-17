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BBC

القسام: هبوط مروحية إسرائيلية لنقل القتلى والجرحى

04:59 م الأحد 17 ديسمبر 2023

هبوط مروحية إسرائيلية أرشيفية

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(مصراوي)

أعلنت كتائب القسام، اليوم الأحد تدمير ناقلتي جند إسرائيليتين شمال مدينة خان يونس بقذائف "الياسين 105".

وأضافت القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مروحية إسرائيلية هبطت لإجلاء القتلى والجرحى من الناقلتين.

وفي وقت سابق اليوم، فجرت القسام، عبوة مضادة للأفراد في قوة مشاة إسرائيلية مكونة من 10 جنود شمال مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، مشيرة إلى إيقاعهم بين قتيل وجريح.

وكانت القسام، قد استهدفت تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

كما قصفت القسام، مستوطنة "نيريم" في غلاف قطاع غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

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