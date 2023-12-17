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BBC

بوتين: روسيا ليس لديها مصلحة في غزو دول الناتو

03:36 م الأحد 17 ديسمبر 2023

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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موسكو - (د ب أ)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو مهتمة بإقامة علاقات مع دول حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال بوتين، خلال مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين على قناة روسيا-1، "نحن مهتمون بتطوير العلاقات مع دول الناتو"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف بوتين أن روسيا ليس لديها مصلحة أو سبب للقتال مع دول حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال بوتين، خلال المقابلة، "منظمة حلف شمال الأطلسي بأكملها لا يسعها إلا أن تفهم أن روسيا ليس لديها أي سبب أو مصلحة - لا مصلحة جيوسياسية ولا اقتصادية ولا سياسية ولا عسكرية - للقتال مع دول الناتو".

ونفى بوتين المخاوف الغربية من أن بلاده قد تهاجم دولة عضو في حلف شمال الأطلسي ووصفها بأنها "محض هراء".

واتهم بوتين الرئيس الأمريكي جو بايدن بإصدار مثل هذه التحذيرات لصرف الانتباه عن أخطائه في سياسته تجاه روسيا.

وقال بوتين إن بايدن نفسه يدرك أن "روسيا ليس لديها أي مصلحة أو سبب للقتال مع دول الناتو".

وأضاف بوتين "ليس لدينا أي مطالبات إقليمية على بعضنا البعض، ولا رغبة في إفساد علاقاتنا مع دول الناتو".

وحذر الرئيس الروسي، الذي أمر بشن غزو واسع النطاق لأوكرانيا المجاورة قبل نحو عامين، حلف الناتو مرارا وتكرارا من توسيع الحلف شرقا إلى حدود روسيا.

وتوقع بوتين، في المقابلة، أنه "سيكون هناك" المزيد من المشاكل مع فنلندا التي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال بوتين: "نقوم الآن بإنشاء منطقة لينينجراد العسكرية وسنركز بعض الوحدات العسكرية هناك"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأضاف بوتين أنه سيتعين على الغرب أن يأخذ روسيا في الحسبان بشأن خطوط الاتصال هذه.

وتم دمج "منطقة لينينجراد العسكرية" السابقة في غرب روسيا والمتاخمة لفنلندا في "المنطقة العسكرية الغربية" الأكبر في عام 2010.

وكانت روسيا أعلنت سابقًا عن نيتها إعادة إنشاء منطقة لينينجراد ردًا على انضمام فنلندا والسويد المزمع إلى حلف شمال الأطلسي.

وما زال انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي مرهونًا بموافقة تركيا.

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