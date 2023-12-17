صحة غزة: الاحتلال أطلق الكلاب على الجرحى والنازحين في مستشفى كمال عدوان

(مصراوي)

صرحت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الكلاب على الجرحى والنازحين في مستشفى كمال عدوان، مما أدى لاستشهاد جريح على إثر نهش كلب لجثمانه قبيل ارتقائه.

وأفادت وزارة الصحة، أن جرافات الاحتلال دهست نازحين وجرحى في ساحة مستشفى كمال عدوان، مما أدى لاستشهاد كثيرًا منهم، إضافة إلى اعتقال النزلاء والطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان.

وقالت وزارة الصحة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي طلبت من النازحين في المستشفى تسليم أنفسهم ومن ثم جردوهم من ملابسهم.

وطالبت وزارة الصحة، بتحقيق دولي في إلقاء جيش الاحتلال جثامين الشهداء في حفرة كبيرة باستخدام جرافاته، إضافة لفرض حصار على المستشفى وقصف محيطه وإطلاق النار على من فيه.

وأشارت الوزارة إلى استشهاد أكثر من 12 جريحًا في وقت لاحق جراء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى كمال عدوان، مضيفة أن جثامينهم لا تزال متواجدة داخل المستشفى حتى اللحظة ولم يتم دفنهم حتى الآن.