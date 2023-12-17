بعد هجمات الحوثيين.. شركة "أو أو سي إل" تعلن تعليق تسليم البضائع لإسرائيل

(مصراوي)

ذكرت القناة الـ "13" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن شركة الشحن "أو أو سي إل" في هونج كونج أعلنت توقفها عن استلام البضائع من وإلى إسرائيل بشكل فوري وحتى إشعار آخر.

وسبق ذلك إعلان شركة "ميرسك" الدنماركية للشحن البحري وقف جميع عمليات الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر بشكل مؤقت، إضافة إلى إعلان شركة "سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية كذلك تعليق عبور سفن الحاويات التابعة لها في البحر الأحمر.

ويأتي هذا كله مع تكرر استهداف جماعة أنصار الله الحوثي لسفن النقل المتجهة من وإلى إسرائيل، مع إعلانها سابقًا أنها ستستهدف كافة سفن النقل المتجهة إلى إسرائيل لحين السماح بدخول المساعدات والأغذية إلى قطاع غزة.

وقال الحوثيين سابقًا، إنهم يحذرون السفن قبل عبورها من المضيق، وإن الاستهداف لا يأتي إلا بعد رفض السفن الاستجابة للتحذيرات الحوثية.