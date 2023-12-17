إطلاق النار على أطباء مستشفى كمال عدوان خلال مؤتمر صحفي

(مصراوي)

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، النار على أطباء من إدارة مستشفى كمال عدوان شمال غزة أثناء عقدهم مؤتمرا صحفيا.

وقال رئيس قسم الأطفال بمستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، إن الأطقم الطبية تعرضوا لإطلاق نار أثناء عقد مؤتمر صحفي لكشف جرائم الاحتلال في مستشفى كمال عدوان.

وأضاف أبو صفية، أن إدارة مستشفى كمال عدوان تعرضت لإطلاق نار مرتين أثناء عقدها للمؤتمر الصحفي، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا ترغب في فضح جرائمها عبر وسائل الإعلام.

وصرح أبو صفية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة بجرف جثث شهداء ونازحين ومصابين في مستشفى كمال عدوان.

ووصف أطباء في مستشفى كمال عدوان، أفعال جيش الاحتلال الإسرائيلي في المستشفى بـ "جرائم الحرب" وذلك من خلال حصار المستشفى واقتحامها وقطع الإمدادات عنها.

وأفاد الأطباء، أن جرافة إسرائيلية حفرت حفرة عميقة وجرفت جميع جثامين الشهداء في ساحة مستشفى كمال عدوان.

وطالب الأطباء بتحقيق دولي عاجل فيما وصفوها بالجريمة النكراء التي ارتكبها جيش الاحتلال في المستشفى.