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BBC

حزب الله يعلن استهداف عدد من الجنود الإسرائيليين في عدة محاور

12:22 م الأحد 17 ديسمبر 2023

حزب الله اللبناني - ارشيفية

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(مصراوي)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، استهداف 4 جنود إسرائيليين في شرق سعسع وتحقيق إصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال.

وأضاف حزب الله، أنه استهدف تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في حرش عداثر بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

وفي وقت سابق اليوم حذر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، المجتمع الدولي من أن فشله في إبعاد حزب الله اللبناني عن الحدود سيدفع إسرائيل لاتخاذ قرارات أحادية والتصرف بمفردها، مشيرًا إلى أن لبنان بإمكانه تجنب الحرب مع إسرائيل.

حزب الله اللبناني الجنود الإسرائيليين طوفان الأقصى اصابات قوات الاحتلال غزة

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