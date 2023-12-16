أبو عبيدة: الاحتلال يتعمد قتل أسراه لدينا للتخلص من عبء تحريرهم

مصراوي

قال المتحدث باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا زال يقامر بحياة جنوده الأسرى لدى المقاومة غير آبهٍ بمشاعر عائلتهم.

وأوضح أبو عبيدة أن الاحتلال تعمد بالأمس إعدام ثلاثة منهم وآثر قتلهم على تحريرهم، وهو ذات السلوك الإجرامي المفضوح الذي مارسه ولا يزال بحق أسراه في غزة،

وأكد أبو عبيدة على أن تلك المحاولة اليائسة منه هي للتخلص من عبء هذا الملف واستحقاقاته التي يعرفها جيداً.