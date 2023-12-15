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BBC

سماع دوي انفجارات عنيفة في جنوب لبنان

04:27 م الجمعة 15 ديسمبر 2023

لبنان

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مصراوي

أفاد سكان قرى ومدن في جنوب لبنان، بسماع دوي انفجارات عنيفة ومتتالية خلال الساعة الماضية، وصفت بالأعنف منذ بداية الحرب على غزة وفي جنوب لبنان وشمال إسرائيل.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن الجيش الإسرائيلي قصف "أطراف بلدة الخيام وحمامص وسهل مرجعيون".

ويأتي ذلك، بعد إعلان حزب الله من خلال مجموعة من البيانات المتتالية، استهدافه لنقطة ‏الجرداح بصواريخ بركان، وموقع ‏بياض بليدا "بالأسلحة المناسبة"، بالإضافة الى استهدافه لـ"قوة ‏إسرائيلية أثناء دخولها إلى مقر قيادة كتيبة الاستخبارات في ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة" بحسب بيان الحزب.‏

لبنان جنوب لبنان الجيش الإسرائيلي انفجارات إسرائيل

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