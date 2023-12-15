إعلان

BBC

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من قوات الاحتياط جنوب غزة

12:26 م الجمعة 15 ديسمبر 2023

مقتل جندي من قوات الاحتياط

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي من قوات الاحتياط اليوم في المعارك جنوبي قطاع غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الجندي الذي قتل اليوم في معارك جنوبي غزة قائد دبابة.

وفيما سبق زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، استعادة جثامين اثنين من جنوده كانا محتجزين في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي في عملية طوفان الأقصى.

وقال الجيش في بيان له، اليوم الجمعة، إن جثتي الأسرى، تعودا لـ العريف نيك بيزر والرقيب رون شيرمان، لافتا إلى أنه تم نقلهما إلى إسرائيل.

يأتي ذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل أحد أفراده وإصابة 4 آخرين، خلال اشتباكات مع قوات المقاومة الفلسطينية، في جنوب قطاع غزة، وفقا لما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة طوفان الأقصى المقاومة الفلسطينية إسرائيل

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل| وفاة الفنان عادل أنور شقيق أبو الليف.. موعد ومكان الجنازة
المواد الغذائية: زيادة جنيهين في سعر أحد أصناف "مولتو" بالأسواق
يسرا ولطفي لبيب وجمال سليمان.. 40 صورة من حفل افتتاح "الجونة السينمائي"