جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من قوات الاحتياط جنوب غزة

مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي من قوات الاحتياط اليوم في المعارك جنوبي قطاع غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الجندي الذي قتل اليوم في معارك جنوبي غزة قائد دبابة.

وفيما سبق زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، استعادة جثامين اثنين من جنوده كانا محتجزين في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي في عملية طوفان الأقصى.

وقال الجيش في بيان له، اليوم الجمعة، إن جثتي الأسرى، تعودا لـ العريف نيك بيزر والرقيب رون شيرمان، لافتا إلى أنه تم نقلهما إلى إسرائيل.

يأتي ذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل أحد أفراده وإصابة 4 آخرين، خلال اشتباكات مع قوات المقاومة الفلسطينية، في جنوب قطاع غزة، وفقا لما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.