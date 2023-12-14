وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل تحتاج عدة أشهر للانتصار في غزة

تل أبيب -(د ب أ)

أبلغ وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت اليوم الخميس، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بأن هزيمة حماس في قطاع غزة سوف تستغرق عدة أشهر.

وقال جالانت إنه على مدار عقد أقامت حماس "بنية تحتية تحت الأرض وفوق الأرض".

وأضاف " لتدمير حماس ، فإن الأمر سوف يتطلب فترة طويلة من الوقت، وسوف يستغرق ذلك أكثر من عدة أشهر ولكن سوف ننتصر وندمرهم".

كان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح أمس الأربعاء إنه رغم الضغط الدولي، فلن يوقف بلاده أي شئ عن تدمير حماس.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عملياته في قطاع غزة ردًا على قيام حماس في الـ7 من أكتوبر الماضي بعملية "طوفان الأقصى"التي تضمنت هجمات صاروخية واقتحام مستوطنات جنوب إسرائيل.