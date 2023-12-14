وزير خارجية الاحتلال: الصليب الأحمر فشل في لقاء الأسرى أو معرفة أماكنهم في غزة
مصراوي
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن الصليب الأحمر فشل حتى الآن في لقاء الأسرى أو معرفة أماكن تواجدهم.
وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي، خلال مؤتمر اليوم، مع عائلات الأسرى: "نتوقع من الصليب الأحمر أن يدين استخدام حماس المستشفيات ضمن منظومته".
ومن جانبه قال وزير الصحة الإسرائيلي: "قدمنا للصليب الأحمر معلومات وقصص مأساوية عن المختطفين".
فيما زعم والد أحد المختطفين في غزة: "الصليب الأحمر فشل في لقاء المختطفين، كما أن هناك أشخاص عادوا من الأسر في غزة بحالة صحية سيئة، وعلى الصليب الأحمر الإعلان عن أنه سيهتم بأسرانا في غزة".
فيديو قد يعجبك: