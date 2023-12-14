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BBC

وزير خارجية الاحتلال: الصليب الأحمر فشل في لقاء الأسرى أو معرفة أماكنهم في غزة

06:28 م الخميس 14 ديسمبر 2023

إيلي كوهين

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مصراوي

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن الصليب الأحمر فشل حتى الآن في لقاء الأسرى أو معرفة أماكن تواجدهم.

وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي، خلال مؤتمر اليوم، مع عائلات الأسرى: "نتوقع من الصليب الأحمر أن يدين استخدام حماس المستشفيات ضمن منظومته".

ومن جانبه قال وزير الصحة الإسرائيلي: "قدمنا للصليب الأحمر معلومات وقصص مأساوية عن المختطفين".

فيما زعم والد أحد المختطفين في غزة: "الصليب الأحمر فشل في لقاء المختطفين، كما أن هناك أشخاص عادوا من الأسر في غزة بحالة صحية سيئة، وعلى الصليب الأحمر الإعلان عن أنه سيهتم بأسرانا في غزة".

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