أمريكا: نية إسرائيل تقليل الإصابات بين المدنيين لكن الواقع أن الآلاف منهم قتلوا

مصراوي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، إن إنهاء الصراع هدف تتشاركه واشنطن مع العالم ولا تريد استمرار هذه الحرب يوما واحدا أكثر مما هو ضروري.

وأشار ميلر إلى أنه لا يمكن هزيمة فكرة بساحة المعركة ويجب تقديم إجابة لتطلعات الشعب الفلسطيني مع نهاية الصراع، موضحا أن واشنطن تتفهم نية إسرائيل تقليل الإصابات بين المدنيين لكن ما يهم هو النتائج فآلاف المدنيين قتلوا.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن السلطة الفلسطينية ليست بوضع يسمح لها بإدارة غزة لكن واشنطن تعتقد أنها ممثل للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنه يجب إصلاحها وتنشيطها للمضي نحو إعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة وحكمهما.

ولفت ميلر إلى أن فتح معبر كرم أبو سالم لعمليات التفتيش أمر جيد ولكن يجب فتحه لنقل البضائع والمساعدات.

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