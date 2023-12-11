بالاشتراك مع القسام.. سرايا القدس تستهدف عددًا من جنود الاحتلال وآلياته العسكرية بغزة

مصراوي

أعلنت فصائل سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الاثنين أن عناصرها تمكنت من قتل وإصابة عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد الاشتباك معها بالفالوجا شمال غزة، وذلك بالتعاون مع عناصر كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس.

كذلك أكدت سرايا القدس استهداف ناقلة جند ودبابة إسرائيلية بقذائف "التاندوم" في محور الزيتون شرق غزة.

كما أشارت إلى أنها أوقعت قوة صهيونية بين قتيل وجريح بعد تفجير منزل تحصنت به في محور الشجاعية شرق غزة.