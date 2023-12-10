الاحتلال يستهدف المستشفى الأردني في غزة

(مصراوي)

صرح الجيش الأردني، اليوم الأحد، أن المستشفى الميداني التابع له في قطاع غزة أصيب مساء أمس السبت بشظايا وقنابل دخانية جراء قصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك حسب بيان للجيش.

وأفاد بيان الجيش أن "مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، صرح مساء أمس السبت، بتعرض بعض مرافق المستشفى الميداني الأردني الخاص جنوب غزة لسقوط شظايا وقنابل دخانية نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة".

ولم ترد أنباء عن وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية نتيجة القصف، حيث أشار البيان إلى استمرار عمل الطواقم الطبية في قطاع غزة وتأديتهم لواجبهم الإنساني للأهل والأشقاء في القطاع.

وليست تلك المرة الأولى التي يتعرض فيها المستشفى الميداني الأردني للقصف الإسرائيلي، حيث تعرض للقصف في وقت سابق مما تسبب في إصابة 7 من أفراد المستشفى.