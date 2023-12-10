مفوض الأونروا: سوء الوضع الإنساني في غزة يتجاوز أي شيء

غزة - (ا ف ب)

قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، اليوم الأحد، إن تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم سمح للمجتمع الدولي بالتسامح مع الهجمات الإسرائيلية المستمرة في غزة. مضيفا أن سوء الوضع الإنساني في غزة يتجاوز أي شيء رآه في حياته. هذا،

وكانت قد أفادت وزارة الخارجية الأمريكية السبت أنها وافقت على بيع نحو 14 ألف طلقة دبابة لإسرائيل بصورة طارئة.

يأتي هذا فيما أمرت السلطات الإسرائيلية السبت السكان بمغادرة وسط مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة وقصفت القطاع من الشمال إلى الجنوب بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحماية حليفتها من مطلب بوقف إطلاق النار.

وقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن الفيتو الأمريكي في يجعلها شريكة فيما وصفها بجرائم الحرب ضد الفلسطينيين. وفيما يلي أبرز أحداث يوم الأحد 10 ديسمبر.