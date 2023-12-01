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BBC

رويترز: الاحتلال يكشف تفاصيل خطته بشأن إنشاء منطقة عازلة في غزة

09:19 م الجمعة 01 ديسمبر 2023

غزة

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مصراوي

نقلت وكالة رويترز عن مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، قوله إن إسرائيل تبحث خطة تفصيلية لإقامة منطقة عازلة في قطاع غزة.

وتابعت وكالة رويترز عن مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي: "الخطة مكونة من 3 مستويات وهي تختص بمرحلة ما بعد حماس".
وأضافت وكالة رويترز عن مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي: "مستويات الخطة تشمل تدمير حماس ونزع السلاح من غزة وإنهاء التطرف، إضافة إلى أنه ليس واضحا عمق المنطقة العازلة وقد تصل إلى كيلو متر واحد أو اثنين أو مئات الأمتار داخل غزة".
ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي: "نعارض أي خطة من شأنها تقليص مساحة الأراضي الفلسطينية".

تقسيم غزة منطقة عازلة الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى

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