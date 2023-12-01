الصحة بغزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 109 ومئات الجرحى منذ انتهاء الهدنة

مصراوي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ انتهاء الهدنة إلى 109 شهداء ومئات الجرحى.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة للأونروا تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي غزة، وسقط عدد من الجرحى.

وشن الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على خان يونس جنوبي قطاع غزة، حسبما أوردت فضائية الجزيرة.

وقالت للجزيرة مباشر، إن غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت قرب مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتجددت غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تزامنًا مع انتهاء الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

وأعلنت إسرائيل صباح اليوم الجمعة أنها استأنفت حربها على قطاع غزة في الوقت الذي كان من المقرر أن تنتهي فيه الهدنة الممتدة مع حركة حماس منذ أسبوع.