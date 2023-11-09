مسؤولون أمريكيون: الجيش الإسرائيلي لديه وقت محدود لتنفيذ عملياته في غزة

مصراوي

أعلنت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي، إن قادة عسكريون يحاولون بشكل شبه يومي دفع نظرائهم بإسرائيل لتنفيذ عمليات أدق.

وتابع نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين: "قرار إسرائيل السريع شن عملية برية لم يترك مجالا لتقليل الخطر على المدنيين".

وأضاف نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي: "قادة عسكريون حثوا نظرائهم بإسرائيل لاستخدام قنابل موجهة تزن 250 رطلا بدل 2000، وكلما طال أمد حملة إسرائيل العسكرية بغزة زادت فرصة اتساع الحرب بالمنطقة".

وأكد نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين: "الجيش الإسرائيلي لديه وقت محدود لتنفيذ عملياته في غزة".