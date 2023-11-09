الخارجية الأمريكية: معبر رفح مفتوح لدخول المساعدات ومغادرة الأجانب

مصراوي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن نحو 106 شاحنة مساعدات غذائية دخلت غزة من معبر رفح أمس الأربعاء.

وتابعت الخارجية الأميركية: "معبر رفح مفتوح اليوم لدخول شاحنات المساعدات ولمغادرة الرعايا الأجانب".

وأكدت الخارجية الأمريكية: "موافقة إسرائيل على هدنة إنسانية هي نتيجة مباشرة للمحادثات التي أجريناها، كما أن الهدنة ستسمح بمغادرة المدنيين مناطق القتال وتدفق المساعدات وإطلاق سراح الرهائن".

وأشارت الخارجية الأمريكية: "سيكون هناك ممران إنسانيان، ما يسمح بخروج السكان من مناطق القتال شمال غزة".