هجوم جديد يستهدف قاعدة لقوات التحالف الدولي في العراق

بغداد - (أ ف ب)

تعرّضت قاعدة عسكرية في مطار أربيل في شمال العراق، تضمّ قوات أمريكية ومن التحالف الدولي لمكافحة الجهاديين، لهجوم بطائرتين مسيّرتين لم يتسبب في وقوع أي إصابات، على ما أعلن جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كردستان الخميس.

تكثفت الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي المشاركة في مواجهة تنظيم داعش في العراق وسوريا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس،اثر هجوم غير مسبوق للحركة الإسلامية داخل الدول العبرية في 7 أكتوبر.

وبحسب بيان لجهاز مكافحة الأرهاب في كردستان، "هاجمت طائرتان مسيرتان القاعدة العسكرية للتحالف الدولي ضد داعش في مطار حرير بمحافظة أربيل".

وأضاف البيان أن الهجومين وقعا في كردستان بشمال العراق قبل منتصف الليل وبعيده و"بحسب المعلومات، لم يبلغ عن وقوع إصابات".

ولم يذكر البيان المقتضب بشكل واضح ما إذا تم إسقاط المسيرتين، لكن الصور المصاحبة تظهر قطعًا من الخردة المعدنية على الأرض.

وتواجه القوات الأمريكية في العراق وسوريا تصعيداً في الهجمات منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، مع ما لا يقل عن 40 هجومًا بطائرات بدون طيار أو بصواريخ، تم إحباط معظمها، وفقًا لتقرير محدث لمسؤول أمريكي. وأسفرت هذه الهجمات عن إصابة 45 أمريكيا.

وتبّنت "المقاومة الاسلامية في العراق" في بيان نشر عبر قنوات تلغرام تابعة لفصائل مقربة من إيران هجوماً "بطائرات مسيرة" على القاعدة التي تضمّ قوات أجنبية في مطار أربيل. وكانت هذه المجموعة نفسها قد تبنّت هجمات سابقة مماثلة خلال الأسابيع الأخيرة.

وخلال زيارة غير معلنة إلى بغداد الأحد، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه "أوضح تماماً" لرئيس الوزراء العراقي "أن هذه الهجمات، والتهديدات التي مصدرها ميليشيات متحالفة مع إيران، غير مقبولة على الإطلاق".

وتعهّد "اتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل حماية" القوات الأمريكية

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الولايات المتحدة ضربت الأربعاء، ردا على هجمات على موظفين أمريكيين، "منشأة لتخزين الأسلحة" في سوريا مرتبطة بإيران.