مستشفى شهداء الأقصى: أجبرنا على المفاضلة بين مرضانا بسبب نقص المواد الطبية

مصراوي

قال مدير مستشفى شهداء الأقصى إياد الجبري، إننا نعيش أزمة حقيقة ولا نستطيع تقديم الخدمات بسبب أعداد الجرحى الكبيرة، مضيفا أننا أجبرنا على المفاضلة بين مرضانا، نتيجة حالة الشح الكبيرة في المواد الطبية.

كان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أعلن أن الاحتلال قصف 8 مستشفيات بشكل مباشر خلال الأيام الثلاثة الماضية مخلفا عشرات الشهداء والجرحى.

وأضاف المكتب الإعلامي، أن الاحتلال تسبب بخروج 18 مستشفى عن الخدمة منذ بداية العدوان و60 مدرسة خرجت عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي المباشر للمدارس، موضحا أن استباحة الاحتلال للمستشفيات بالقصف وجعلها أهداف عسكرية جريمة حرب.

وتابع المكتب الإعلامي، أن الاحتلال قصف الليلة الماضية ساحة مستشفى الشفاء بقذيفة مدفعية وقصف بوابة مستشفى النصر، مشيرا إلى أن 255 ألف نازح في مدارس الأونروا في غزة والشمال والوكالة تتركهم منذ شهر بلا مأوى.