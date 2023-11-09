الصحة الفلسطينية: استباحة الاحتلال للمستشفيات بالقصف جريمة حرب

مصراوي

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال قصف 8 مستشفيات بشكل مباشر خلال الأيام الثلاثة الماضية مخلفا عشرات الشهداء والجرحى.

وأضاف المكتب الإعلامي، أن الاحتلال تسبب بخروج 18 مستشفى عن الخدمة منذ بداية العدوان و60 مدرسة خرجت عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي المباشر للمدارس، موضحا أن استباحة الاحتلال للمستشفيات بالقصف وجعلها أهداف عسكرية جريمة حرب.

وتابع المكتب الإعلامي، أن الاحتلال قصف الليلة الماضية ساحة مستشفى الشفاء بقذيفة مدفعية وقصف بوابة مستشفى النصر، مشيرا إلى أن 255 ألف نازح في مدارس الأونروا في غزة والشمال والوكالة تتركهم منذ شهر بلا مأوى.

وقال مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية في القطاع تتصاعد، وأضاف كل 10 دقائق يقتل طفل في قطاع غزة.