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BBC

وزير الدفاع الأمريكي: نفذنا ضربة ضد منشأة بشرق سوريا تابعة للحرس الثوري الإيراني

10:33 ص الخميس 09 نوفمبر 2023

زير الدفاع الاميركي لويد اوستن

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مصراوي

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن قواتنا شنت ضربة ضد منشأة بشرق سوريا تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأضاف وزير الدفاع، أننا نفذنا ضربة ضد منشأة بشرق سوريا تابعة للحرس الثوري الإيراني ومجموعات مرتبطة به، موضحا أن طائرتان من طراز إف 15 شنتا غارة ضد منشأة لتخزين السلاح في سوريا.

وتابع وزير الدفاع، أن الضربة تأتي ردا على سلسلة هجمات استهدفت قواتنا في العراق وسوريا، موضحا أننا جاهزون لاتخاذ إجراءات إضافية دفاعا عن قواتنا ومنشآتنا ونحث على عدم التصعيد.

لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي سوريا الحرس الثوري الإيراني

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