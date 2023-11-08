إن بي سي عن مسؤول أمريكي: مستمرون في التحدث مع الإسرائيليين حول هدنة مؤقتة

مصراوي

قالت قناة إن بي سي نيوز عن مسؤول أمريكي رفيع، إن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في التحدث مع الإسرائيليين حول هدن مؤقتة لأسباب إنسانية.

وتابعت قناة إن بي سي نيوز عن مسؤول أمريكي رفيع: "إخراج عدد كبير من الرهائن يتطلب أكثر من هدنة إنسانية وأكثر من بضع ساعات".

وفي الوقت ذاته، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تواصل العمل مع الحكومتين المصرية والإسرائيلية لإعادة فتح معبر رفح.

وتابعت الخارجية الأمريكية، في بيان لها اليوم: " ما علمناه أن إغلاق معبر رفح تم لأسباب أمنية".

وأكدت الخارجية الأمريكية: "ما نعلمه أن هناك نحو 10 رهائن أمريكيين ما يزالون محتجزين لدى حماس".

وأوضحت الخارجية الأمريكية: "أولويتنا هي هدنة إنسانية لتقديم المساعدات وتهيئة الظروف لإطلاق الرهائن، وما تقوله حماس حول إطلاق الرهائن أمر مرحب به لكن يجب قرن الأقوال بالأفعال".

وأشارت الخارجية الأمريكية: "نعمل بشكل يومي للتعامل مع الأزمة الإنسانية في غزة، ونعمل أيضًا مع السلطات الإسرائيلية والمصرية والدول المعنية بشأن كيفية إدخال الوقود إلى غزة، ونواصل العمل على مدار الساعة، من أجل استمرار العمل في معبر رفح لإدخال المساعدات والسماح بمغادرة الرعايا الأجانب".

وتابعت الخارجية الأمريكية: "أخبرنا الإسرائيليين أن عليهم اتخاذ خطوات إضافية لضمان حماية المدنيين، ونقبل ما تقول به إسرائيل بأنها تستهدف حماس ولا تستهدف المدنيين في غزة".