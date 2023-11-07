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BBC

العراق يتبرع بـ10 ملايين لتر من الوقود لمستشفيات غزة

06:59 م الثلاثاء 07 نوفمبر 2023

مستشفيات غزة

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كتبت- ندى محرم

أعلنت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء التبرع بـ10 ملايين لتر من وقود زيت الغاز إلى مستشفيات غزّة لتخفيف عن معاناة شعبها ضد "العدوان الإسرائيلي"، وفقا لبيان صادر عن الحكومة العراقية.

وذكر البيان أن الحكومة العراقية عقدت اليوم جلستها الاعتيادية الأسبوعية برئاسة محمد شياع السوداني وقررت "التبرع بوقود زيت الغاز لمستشفيات غزّة بكمية 10 ملايين لتر تضامنًا من العراق وشعبه مع أهالي قطاع غزة".

وأوضح البيان أن هذا القرار جاء "من أجل التخفيف عن معاناة الأشقاء من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، الذي يتعرض لعدوان وحصار قوّات الاحتلال الصهيوني"، وفقا لنص البيان.

وكانت الحكومة العراقية قد أرسلت شحنات من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية لدعم سكان قطاع غزة خلال الهجوم الإسرائيلي الذي دخل أسبوعه الخامس.

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