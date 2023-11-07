وسائل إعلام: دوي انفجارات في الجولان السوري المحتل

كتبت- سلمى سمير:

نقلت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، أنه سُمع دوي انفجارات عنيفة في محيط بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل.

وزامن ذلك إطلاق مجموعة صواريخ من جنوب لبنان تجاه البلدات الإسرائيلية في الجليل الأعلى.

وتزداد مخاوف الاحتلال الإسرائيلي من اتساع رقعة الصراع لتشمل أطراف أخرى في الوقت الذي تشتعل فيه رقعة الصراع على الحدود اللبنانية بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وتهديد إيران أنها لن تقف مكتوفة الأيدي في الوقت الذي يتم فيه استهداف المدنيين في غزة.