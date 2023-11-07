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BBC

الاحتلال يُعلن خوضه اشتباكات مسلحة مع القسام قرب أحد المستشفيات في غزة

02:50 م الثلاثاء 07 نوفمبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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(مصراوي)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه خاض اشتباكات مسلحة مع كتائب القسام بالقرب من مستشفى في مدينة غزة، في شمال قطاع غزة.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له عبر "تيليجرام" أن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، باغتت قواته أثناء تواجدهم في مبنى بالقرب من المستشفى.

وزعم بيان الجيش سيطرة قواته على "معقل عسكري" لكتائب القسام في قطاع غزة مساء أمس، مشيرًا إلى عثوره على صواريخ ومنصات صواريخ في المعقل.

وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة إياد البزم، الأحد الماضي، أن أجهزة الوزارة تعمل على تأمين جميع المستشفيات في القطاع بعد تحولها إلى مراكز إيواء للنازحين.

وأكد البزم، أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على استهداف المرافق بهدف تهجير المواطنين من شمال غزة ومدينة غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة الاحتلال الإسرائيلي

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