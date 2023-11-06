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الاحتلال يستهدف محيط مستشفى القدس في غزة بصاروخين

11:46 م الإثنين 06 نوفمبر 2023

تعرض مستشفى القدس إلى استهداف

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مصراوي
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخين، موقعًا يبعد 50 مترًا عن بوابة مستشفى القدس في غزة.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، إن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف الليلة الماضية جميع المستشفيات في قطاع غزة.

وأضاف المكتب الإعلامي، أننا تلقينا بلاغات عن مئات جثامين الشهداء في شوارع مدينة غزة إثر غارات الليلة الماضية، موضحا أن الاحتلال يتعمد قصف المخابز وكل مصادر المياه والطاقة الشمسية في غزة.

وتابع المكتب الإعلامي، أن الاحتلال يدعي كذبا أنه لا يستهدف المدنيين لكنه يقصفهم ويجوعهم ويشردهم، مضيفا أن الساعات القادمة ستكشف تفاصيل مجازر الاحتلال خلال الليلة الماضية.

وقال المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة، منذ 4 أيام لم يتم فتح أي ممر آمن لإيصال الجرحى إلى معبر رفح، موضحا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسوق مبررات واهية لاستهداف المستشفيات.

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