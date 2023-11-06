ليبرمان: يجب أن يتحمل حزب الله عواقب إطلاق الصواريخ على إسرائيل

مصراوي

قال عضو حكومة طوارئ الاحتلال الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، اليوم الاثنين، إن إطلاق صواريخ من جنوبي لبنان لا يتم دون موافقة وتنسيق من زعيم حزب الله حسن نصر الله.

وأكد ليبرمان على أن حزب الله هو من أطلق الصواريخ من لبنان وليس حماس، مشيرا إلى أن عليهم تحمل العواقب.

سبق وأن قالت وسائل إعلام عبرية اليوم الاثنين، إن منظومات الدفاع الجوي لجيش الاحتلال الإسرائيلي اعترضت طائرتين مسيرتين في منطقة الجليل الأعلى بالشمال الفلسطيني المحتل على الحدود مع لبنان.

وكان حزب الله اللبناني، أعلن أنه نجاح مقاتليه في تدمير التجهيزات الفنية في موقع الراهب الإسرائيلي.

كما أعلن استهداف موقعي المالكية وجل الدير الإسرائيليين بالأسلحة الصاروخية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال أنه تم تحديد حوالي 30 عملية إطلاق من لبنان باتجاه شمال إسرائيل وقواتنا ردت بإطلاق المدفعية نحو مصدر إطلاق الصواريخ.

يذكر أن ليبرمان هو أحد زعماء الأحزاب اليمينية المتطرفة في إسرائيل، وشغل منصب وزير خارجية الاحتلال في عام 2009 قبل أن يستقيل في 2015، ويصبح وزيرا للدفاع في 2016 إلى أن تنحى في 2018.