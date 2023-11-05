الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه إلى 347 جندي وضابط منذ بدء حرب غزة



مصراوي

قال المتحدث العسكري الإسرائيلي، إن حماس تستخدم المساعدات المقدمة للمستشفيات وتواصل استخدام السكان دروعا بشرية.

وتابع المتحدث العسكري للاحتلال الإسرائيلي في مؤتمر صحفي له اليوم: "عدد القتلى من جنودنا وضباطنا ارتفع إلى 347 منذ 7 أكتوبر، وبلغنا عن اختطاف 242 إسرائيليا في غزة حتى الآن".

وأشار المتحدث العسكري للاحتلال الإسرائيلي: وسعنا العمليات الإنسانية في جنوب غزة بمساعدة مصر والولايات المتحدة، كما أن الحصار المفروض حاليا على غزة مرحلة هامة من أجل تفكيك حماس".

ودعا متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان شمال غزة للتوجه إلى جنوب القطاع، مؤكدا على أن جيش الاحتلال يزيد من ضرباته في الشمال.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنهم هاجموا نحو 2500 هدف منذ بدء الحملة البرية في غزة.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "حماس تستخدم المساعدات المقدمة للمستشفيات وتواصل استخدام السكان دروعا بشرية،كما أننا نهاجم بقوة عظيمة الليلة ونوجه ضربة قوية فنحن نشن هجوما واسعا على غزة الآن".

وأضاف المتحدث العسكري الإسرائيلي: "هاجمنا عدة مواقع لحزب الله ردا على إطلاق صاروخ مضاد للدبابات قتل مواطنا إسرائيليا"، متابعا أن حماس تستخدم المساعدات المقدمة للمستشفيات وتواصل استخدام السكان دروعا بشرية.