الحكومة الفلسطينية: الاحتلال قتل المدنيين أثناء عبورهم الممر الآمن الذي حدده

مصراوي

قال المتحدث باسم الإعلام الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف، إن "الاحتلال الإسرائيلي قتل الفلسطينيين الذين استخدموا الممر الآمن الذي تحدث عنه"، فهو يعمل على إخراج أهالي القطاع من أرضهم بغير رجعة.

وتابع المتحدث باسم الإعلام الحكومي في غزة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن "التسجيلات التي بثها الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم للمستشفى الإندونيسي قديمة ومفبركة، لترويج ادعاءاته بشأن مستشفيات غزة".

وأعلن معروف عن "جاهزيتهم لاستقبال وفود من أي جهة دولية لتفنيد مزاعم الاحتلال بشأن استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية"، فإن الاحتلال ينشر الأكاذيب لتبرير ضرب المستشفيات في القطاع.

وأكد المتحدث الإعلامي الحكومي في غزة، أن الاحتلال يمنع نزوح أي شخص من الجرحى والمرضى من شمال القطاع لجنوبه لليوم الثالث على التوالي.