زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست دولة أخلاقية ولا قوة إقليمية ولم تربح الحرب

مصراوي

قال يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية، "إسرائيل ليست مكانا آمنًا وليست دولة أخلاقية وليست قوة إقليمية ولم تربح الحرب"

وتابع زعيم المعارضة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن "المعارضة ستدعم كل خطوة وكل صفقة مهما كانت بعيدة المدى والمهم هو عودة الأسرى".

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، إن "الاحتلال استهدف محيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

وتوقفت المولدات الرئيسية داخل المستشفى الإندونيسي نهاية الأسبوع بسبب نفاد الوقود وأصبحت تعمل على المولدات الفرعية لتشغيل الخدمات الحيوية داخل المستشفى كغرف العناية المركزة والعمليات.

وحذرت وزارة الصحة سابقًا قبل توقف المولدات داخل المستشفى الإندونيسي والشفاء أكبر مستشفيات قطاع غزة، من بدء العد التنازلي لتوقف المولدات، ثم أشارت أمس إلى أن المولدات الفرعية ستتوقف خلال أيام.