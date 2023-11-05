مدير مستشفى شهداء الأقصى: 70% من الشهداء أطفال ونساء

مصراوي)



أعلن مدير مستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة، اليوم الأحد، استقبال 52 شهيدًا وعشرات الجرحى إثر مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم المغازي.

وأفاد مدير المستشفى أن أكثر من 70% من الشهداء والجرحى الذين استقبلهم المستشفى هم من الأطفال والنساء، مشيرًا إلى بلوغ عدد جثامين الشهداء الذين استقبلهم المستشفى بلغ مدير مستشفى بلغ 2100 والجرحى 5000.



وصرح مدير مستشفى شهداء الأقصى، أن المستشفى انهار أمام الجرحى ولم يعد بإمكانه تقديم أدنى الخدمات الطبية لمساعدة المصابين.

وأشار إلى أن المستشفى أصبح يتبع استراتيجية المفاضلة بين الجرحى لإنقاذ أكبر عدد ممكن في ظل ضعف الإمكانيات أمام هذا الكم من الجرحى الذين يستقبلهم المستشفى بأضعاف مضاعفة.

